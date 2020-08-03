Скончалась девушка, пострадавшая в ночном ДТП с полицейским на шоссе в Миассе

Водитель и два пассажира погибли на месте, за жизнь несовершеннолетней боролись врачи.

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Скончалась 17-летняя девушка, которая пострадала в ночном ДТП на Тургоякском шоссе в Миассе. Об этом сообщили в соцсетях знакомые погибшей.

«Помним, любим, скорбим», — написали знакомые погибшей девушки.

Напомним, около полуночи, в пятницу, 31 июля, на Тургоякском шоссе в Миассе иномарка на скорости влетела в опору ж/д моста. Два пассажира, 18-летняя девушка и 22-летний парень, погибли на месте, 23-летний водитель скончался в больнице. 17-летнюю пассажирку госпитализировали, за ее жизнь боролись врачи, но спасти девушку не удалось.

За рулем «Хендай» находился сотрудник местного отделения полиции. По данному факту организована служебная проверка. Известно, что полицейский находился на выходном дне. По словам знакомых и родственников погибших, молодой южноуралец не справился с управлением на опасном участке дороги. Он мечтал о карьере в МВД.