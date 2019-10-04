Такси залетело под фуру в Челябинске

Серьезное ДТП произошло ночью.

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Сегодня ночью, 4 октября, в Челябинске на перекрёстке проспекта Победы и улицы Чичерина произошло серьезное ДТП. Водитель «Яндекс. Такси» на скорости влетел в проезжающую мимо фуру. Легковой автомобиль сильно смяло. Очевидцы сообщили о трёх пострадавших без сознания, однако в пресс-службе городского ГИБДД рассказали, что травмы получили двое.

«Авария произошла в 00:48 на улице Чичерина около дома № 22/3 на регулируемом перекрёстке. Столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовая машина MAN. В результате травмы получили два человека: водитель легковушки 1992 года рождения и пассажир 1998 года рождения. Оба госпитализированы. Обстоятельства выясняются, проводится проверка»,— сообщили сайту «Первый областной» в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также подтвердили информацию о двух пострадавших и добавили, что возгорания автомобилей не произошло и разлива топлива не было.

Состояние пострадавших пока неизвестно.