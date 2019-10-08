Нелегальный рынок такси в Челябинске растет быстрее легального

Водители и автоэксперты рассказали, как развивается служба в городе и стране.



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В Челябинской области лишь 25 процентов водителей такси проходят медосмотр и следят за стоянием своего автомобиля. Исследование провел аналитический центр при правительстве РФ.

Специалисты отметили, что нелегальный рынок растет быстрее легального. Если считать в деньгах, то в 2017 году он составлял 75 миллиардов рублей, а в 2019 вырос до 101 миллиарда.

Автоэксперты отмечают, что такой спрос связан с работой крупных агрегаторов. Им выгодно работать с частными водителями.

«Юрлица, которые имеют лицензии, должны тратить деньги на технический осмотр, медосмотр и прочее. А, к примеру, „Яндекс. Такси“ лишь агрегатор, которому все равно какие услуги продавать: будь то просто водитель, которые зарегистрируется в приложении или компания. Частные лица обходятся ему дешево, потому что не нужно тратиться на улучшения состояния машины и медосмотр для сотрудников. Это позволяет держать низкие цены», — рассказал, челябинский автоэксперт Николай Живец.

Агрегаторы занимают около 60 процентов рынка перевозчиков в стране. Самый крупный среди них «Яндекс. Такси», это 27 процентов от рынка. За ним следует «Везет» с двенадцатью процентами и «Максим» с девятью, пояснили эксперты.

Артем шесть лет работает водителем такси в Челябинске. По его мнению, нелегальных перевозчиков в разы больше. В этом он тоже обвиняет агрегаторов. Помимо того, что туда может попасть любой, там нет соответствующих условий труда, отмечает водитель.

«„Яндекс. Такси“ покрыл весь город. А там много нелегальных водителей. Если отработать 12 часов, то получаешь 4 — 5 тысяч, но из них нужно оплатить аренду машины, заправить ее и купить перекус. Так за работу остается около тысячи. Еще ты устал из-за пассажиров, а на следующий день нужно снова это пережить. Любой водитель начнет уставать. Поэтому хорошие таксисты туда редко идут», — пояснил водитель такси Артем.

Карим за семь лет «таксования» успел поработать и в одном из агрегаторов такси. По его словам, там есть внутренние правила: не брать тех, у кого иностранные водительские удостоверения и стаж менее трех лет. Но водители находят лазейки.

«Те водители, которые не проходят по правилам, создают аккаунт по чужим правам. Либо работают под данными тех водителей, которые уволились. Некоторые ездят по 16 часов, потом заходят под другим аккаунтом и продолжают работать. Когда появились агрегаторы, у перевозчиков уменьшились заказы. Но сейчас из-за плохой славы, люди стали отказываться от них», — рассказал Карим, водитель.

Нелегальные водители не пугают жителей городов. Из-за низкой цены за проезд люди отказываются от собственной машины. А частные перевозки становятся общественным транспортом особенно в малых городах. Так такси переместилось на третье место по популярности транспорта, после личного автомобиля. Но как отмечают эксперты, если обязать всех водителей соблюдать правила, проходить положенные медосмотры и ТО, то такой низкой цены на такси не будет.