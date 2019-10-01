Скончался еще один пострадавший в ДТП с грузовиком в Чесменском районе

Два человека находятся в состоянии средней тяжести.

Послушать 00:00

Стало известно еще об одном погибшем в результате ДТП, которое произошло накануне в Чесменском районе. Один из пострадавших, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в реанимации. О состоянии остальных жертв жуткой аварии рассказали в региональном минздраве.

«Двое в состоянии средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении районной больницы Чесмы. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение», — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, авария с пятью пострадавшими и погибшим произошла утром 30 сентября на 17 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды. По предварительным данным, 34-летний водитель «ГАЗа» уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик. Пострадавшие, жители Оренбургской области, возвращались с работы из Сургута.