Такси влетело в забор и загорелось в Челябинске

На данный момент информации о пострадавших нет.

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Утром в Челябинске, на улице Труда, произошло ДТП. Машина, брендированная известным сервисом такси, вылетела на тротуар и снесла секцию забора. После чего автомобиль загорелся.

«В 9:02 утра поступило сообщение. По данному происшествию на место была направлена одна автоцистерна. Подавался ствол на тушение автомобиля», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как сообщили в ГИБДД по Челябинску, за рулем находился водитель 1997 года рождения. Но в такси также находился и пассажир 1994 года рождения.

«Водитель не справился с управлением выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на препятствие (забор). После дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля. Водитель и пассажир успели самостоятельно покинуть салон автомобиля», — сообщили в ГИБДД по Челябинску.

Отдельно отмечено, что за прошедшие 6 месяцев 2020 года на территории города Челябинска по вине водителей такси произошло 29 ДТП, в которых 43 человека получили ранения и 1 человек погиб. В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено более 2 300 водителей такси, из них 187 человек, которые управляли автомобилем при наличии технической неисправности.