Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Челябинске

Очевидцы сообщают, что водитель перевернувшегося авто ехал на красный сигнал светофора.

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Два автомобиля столкнулись на Северо-Западе Челябинска вечером 11 июля. В результате одна из машин перевернулась. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сайту «Первый областной» сообщили о пострадавших.

Авария произошла около 17:10 на Комсомольском проспекте, 50. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, автомобиль «Нива» поехал на красный свет светофора, и движущаяся поперёк «Лада» не успела затормозить. Через несколько минут к месту ДТП подъехал автомобиль МЧС, ещё спустя некоторое время — реанимация.

«Столкновение произошло между автомобилями „Нива Шевроле“ под управлением мужчины 1951 года рождения и „Лада Гранта“ под управлением водителя 1982 года рождения. В результате „Нива“ совершила опрокидывание, пострадали два пассажира. Они госпитализированы, характер травм уточняется»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники городской Госавтоинспекции уточняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт «Первый областной» сообщал о том, что в результате аварии перевернулась машина скорой помощи, в которой находилась роженица. Подробнее об этом можно узнать здесь.