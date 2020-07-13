Семь пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Микроавтобус врезался в столб.

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В Челябинске маршрутное такси № 112 протаранило железобетонный столб. В результате ДТП пострадали семь пассажиров. Авария произошла в воскресенье, 12 июля, днем. По словам очевидцев, на месте работали около пяти машин скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС.

«В 15:10 на улице Горького, напротив дома 21, 34-летний водитель, управляя микроавтобусом „Мерседес“ не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (железобетонная электроопора), не повредив ее», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Пострадали семь пассажиров, среди них — 17-летняя девушка. Как сообщили в Госавтоинспекции, всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.