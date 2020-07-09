«Все произошло на „встречке“»: важный свидетель дал показания на суде по делу о ДТП с Андреем Косиловым

Директор «Рависа» так и утверждает, что причина аварии — некачественные дороги.

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Сегодня, 9 июля, в Аргаяшском районном суде состоялось очередное заседание по делу о ДТП с участием директора крупной птицефабрики Андрея Косилова.

В судебном порядке был приведен один из ключевых свидетелей — Александр Чичерин — водитель автомобиля, которого обгонял Андрей Косилов перед самым столкновением. И он утверждает, что авария произошла именно на встречной полосе.

«Столкновение было на встречной полосе. Косилов туда выехал, и на той полосе случилось столкновение. Затем „Ладу“ уже на нашу полосу вынесло», — заявил Александр Чичерин.

Он так же, как и все свидетели, помогал пострадавшим. Заблокированные двери рубил топором, чтобы достать пассажиров.

Сам же Андрей Косилов вину свою не признает, заявляя, что столкновение произошло именно на его полосе движения, он успел уехать со «встречки», сделав все возможное, чтобы избежать ДТП. Также он заявляет, что скорость не превышал, а винит себя лишь в том, что выехал на обгон на плохой и некачественной дороге.

Позиция пострадавших будет изложена лишь после того, как будет принято решение суда. Но адвокаты обвинителей заявляют о невиновности водителя «Лады».

На данный момент судебное следствие еще не закончено: длится оно уже почти год. Впереди ожидаются еще несколько заседаний.

Напомним, что страшное ДТП случилось 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе. Компания молодых людей двигалась на «Ладе» в сторону Екатеринбурга, где на трассе они столкнулись с автомобилем «Лексус» под управлением Андрея Косилова. Больше всего в аварии пострадала студентка Анастасия Вяткина. Сразу же после аварии Косилов начал оплачивать ее лечение. Всего он выплатил более 1,5 миллионов рублей, но мирового договора так и не дождался. Пострадавшие с него требуют около 13 миллионов рублей.