Сотрудники ГИБДД выявили нарушителей самоизоляции в Челябинске

Проверка осуществлялась в рамках мероприятия «Тоннель».

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В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции провели специальное мероприятие «Тоннель», в ходе которого останавливали сразу по 10-15 автомобилей и проверяли водителей и пассажиров на нарушения режима самоизоляции и другие нарушения ПДД.

«Сотрудниками ГИБДД города Челябинска, осуществляющими проверку автомобилей на центральных магистралях, по специальным базам на нарушения режима повышенной готовности и граждан, нарушающих 14-дневный карантин, было проверено более 1700 лиц. В отношении двух водителей составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, в ходе мероприятия было выявлено 2 водителя, не имеющих водительских прав, а также 50 водителей, светопропускание передних стёкол автомобилей которых не соответствовало нормам. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы и выписаны штрафы.

Со всеми водителями и их пассажирами были проведены беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции, а также инспекторы напомнили, что при острой необходимости уезжать из дома на дальние расстояния необходимо носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками, чаще мыть руки и соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра.