Встреча бастующих таксистов и администрации прошла в Челябинске

Стороны наметили четыре основных проблемных вопроса.



Послушать 00:00

В Челябинске прошла первая встреча бастующих таксистов с представителями власти. Поводом для неё стала забастовка таксистов, которая вспыхнула на прошлой неделе. Тогда водители вышли на улицу и протестовали из-за снижения доходов.



Первое, что волнует водителей такси в текущей ситуации — это снижение заработка. Как рассказал сайту «Первый областной» представитель таксистов Григорий Рыбак, сейчас агрегаторы занимаются лишь демпингом цен, без снижения комиссии. По итогу страдают именно водители, у которых падает доход.

«На данный момент я в письменном виде всё изложил, мы будем общаться с агрегаторами, чтобы вмешались в регулирование цен. Мы хотим, чтобы в период пандемии агрегаторы снизили комиссию, и если они хотят дешёвые поездки, то сделали стоимость гарантированного заказа для водителя. На данный момент мы понимаем, что всё тяжело, но выход только такой. Водители не должны работать по 17-18 часов и зарабатывать 500 рублей»,— рассказал сайту «Первый областной» представитель таксистов Григорий Рыбак.

В ходе обсуждения выделилось четыре основных вопроса: это перевод транспорта на газовое оборудование, кредитные и лизинговые каникулы, а также введение лицензии для самозанятых водителей и вопрос работы с агрегаторами. Были на встрече и делегат от таксопарков. Как отметил директор таксопарка «Ферлайн» Михаил Попов, власти пообещали оказать воздействие в вопросе установки ГБО.

«Мы задали вопросы сотруднику ГИБДД, попросили выделить определённое время по легализации ГБО, и нам обещали содействовать в лицензировании нашей деятельности. Мы должны быть открыты, наша деятельность должна быть видна как администрации, так и гражданам, и другим такспопаркам, и всем водителям, чтобы деятельность была безопасна, не криминальна, полностью легализована», — рассказал «Первому областному» директор таксопарка «Ферлайн» Михаил Попов.

Об итогах обсуждения говорить пока что рано, поскольку прошла только первая встреча, считает начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев. Однако, по его словам, уже сейчас понятно, какие вопросы будет решить просто, а на какие понадобится время.

«В принципе, мы услышали четыре вопроса, на которые нужно дать ответ, если два вопроса по переводу транспорта на ГБО и вопрос о каникулах в рамках кредита и лизинга, они более конкретные, их можно решить в ближайшее время, то вопрос введения лицензии по самозанятым должен решаться на законодательном уровне, и он требует большой проработки, это может занять от 3 до 4 месяцев. Второй вопрос один из самых сложных — финансовый, работа с агрегаторами»,— рассказал «Первому областному» начальник управления транспорта Челябинска Максим Кичеев.

Напомним, забастовка таксистов прошла в Челябинске в конце прошлой недели. Водители, работающие на разных агрегаторов, собрались на парковке хоккейной школы «Трактора» на улице Савина. Их возмутило резкое падение доходов. Некоторые из них рассказали, что за 12-часовой рабочий день зарабатывают всего по 600-700 рублей.