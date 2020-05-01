Несколько полицейских автомобилей преследовали пьяного «гонщика» минувшей ночью

Мужчина не обратил внимание на требование правоохранителей остановиться.

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Погоню как в лучших голливудских фильмах можно было увидеть на одной из улиц Челябинска минувшей ночью. Несколько полицейских автомобилей с мигалками гнались за пьяным «гонщиком». Чем закончилась эта история, сообщили в пресс-службе челябинского ГИБДД.

Инцидент произошёл в районе дома № 23 по улице Каслинской. Полицейские в ходе надзора за дорожным движением потребовали от водителя автомобиля «Митцубиси» остановиться. Однако он не выполнил требование правоохранителей и помчался дальше. Тогда сотрудники Госавтоинспекции начали преследование.

«За управлением находился мужчина 1988 года рождения с признаками состояния опьянения. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него был составлен административный материал за управление автомобилем в состоянии опьянения, а также еще несколько административных материалов за нарушение ПДД»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Позже мужчину доставили в районный Отдел полиции УМВД России, а административные дела в скором времени будут переданы в Калининский районный суд.