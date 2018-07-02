/ Бизнесмен пообещал бесплатно накормить бургерами челябинцев после победы сборной

Болельщики готовятся выполнять данные обещания.

Владелец автобургерной из Челябинска пообещал накормить всех желающих своей продукцией бесплатно. Причиной тому стала победа сборной России над командой Испании и выход в четвертьфинал Чемпионата мира. Мужчина исполняет свое обещание, данное в социальных сетях за два дня до решающего матча.

Перед матчем было много депрессии, решил развеять. Я верил, что наши выиграют. Только не знал, что будет такая «валидольная» развязка. Все, кто увидел эту запись, радовались и грозились приехать. Сейчас мне задают много вопросов: как долго продлится акция, сколько можно взять бургеров. Отказываться от акции не собираюсь. — рассказал радио «Business FM Челябинск» предприниматель Кирилл Кожевников.

Предприниматель не может спрогнозировать количество посетителей. По примерным оценкам, Кирилл Кожевников ждет 100−200 человек. Можно сказать наверняка, что гостей будет больше, чем обычно. Первые звонки с запросами начались вскоре после матча.

Отметим, флешмоб «Если Россия выиграет» начался в социальных сетях за несколько дней до решающего матча Россия-Испания. Скептически настроенные болельщики давали зачастую сложноисполнимые обещания. Например, бросить курить, кардинально изменить внешность или признаться в симпатиях.