/ Заключенные следят за национальной сборной на матче Уругвай-Россия

В исправительной колонии ведут специальную таблицу с исходами матчей мундиаля.

Заключенные южноуральской исправительной колонии № 6 поддерживают российских спортсменов на Чемпионате мира по футболу. Они составили свою турнирную таблицу и разместили ее на видном месте. Заключенные следят за ходом встреч в отведенное на просмотр телевизора время.

Естественно, мужчины болеют за Россию. Результаты всех игр заносятся в специальный график, который придумали и сделали сами заключенные. — рассказал сайту «Первый областной» председатель челябинской Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ.

В администрации поддерживают интерес заключенных к спорту.

Мы не против, чтобы подопечные следили за чемпионатом мира по футболу. В отряде много любителей футбола, зачем же тогда лишать осужденных такой возможности. — сообщили в администрации колонии № 6.

Сегодня, 25 июня, заключенные будут следить за встречей Уругвай-Россия. Известно, что национальная команда обеспечила себе выход из группы.