/ Иномарка врезалась в табун лошадей на трассе в Челябинской области

Последствия смертельной аварии попали на видео.

Накануне на автодороге в Челябинской области иномарка на высокой скорости врезалась в табун. Лошади выбежали на дорогу наперерез автомобилю, уйти от столкновения оказалось невозможно. После ДТП автомобиль сильно помялся, удар пришелся на правую часть — капот и лобовое стекло. Находившиеся внутри члены семьи отделались испугом.

Мы переключили дальний на ближний свет из-за «встречки», через несколько секунд табун выбежал на дорогу. Мы ехали около 80 километров в час, но затормозить или уйти от столкновения было невозможно, табун выбежал на всю ширину дороги, по бокам кюветы. В общем отделались испугом, дети очень напугались. Хозяина лошадей нет, клейма тоже. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая в аварии Екатерина.

Отметим, что сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали дорожное происшествие. Сейчас ведутся поиски хозяина табуна. Момент столкноения зафиксировал установленный на приборной панели видеорегистратор.

