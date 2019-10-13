«Передней части кузова почти нет»: семейная пара врезалась в табун лошадей под Магнитогорском

От удара погибли животные, южноуральцы отделались царапинами.

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Жители Магнитогорска попали в жуткое ДТП по дороге на озеро Банное. Навстречу автомобилю внезапно вышел табун лошадей, которых водитель не успел разглядеть в темноте. Авария произошла вечером 11 октября, об этом южноуралец рассказал в соцсети.

«Каких либо действий по уходу от столкновения с животными я предпринять не успел, случилось неизбежное столкновение, три лошади погибли от удара. Наш автомобиль от удара пострадал очень серьезно, передней части кузова почти нет, но, слава богу, мы остались целы и невредимы и живы, получив немногочисленные царапины», — написал автор поста.

Мужчина возмущен халатностью хозяев животных, выпустивших лошадей в темное время суток на дорогу, и посоветовал водителям быть бдительными, передвигаясь по данной дороге.

Отметим, что в Челябинской области участились аварии с участием животных. На прошлой неделе в Агаповском районе легковушка врезалась в стадо коров. Ранее недалеко от Магнитогорска иномарка сбила лошадь. Также сотрудники «УралАвтодор» сообщают о случаях выхода из леса лосей в районе горнозаводской зоны трассы М-5.