/ Выездкой и конкуром откроют зимний «конный» сезон на Южном Урале

Стартует чемпионат «Золотая осень».

Новый конный сезон стартует в Челябинской области. Официальным его открытием будет уральский чемпионат «Золотая осень». К участию пригласили взрослых спортсменов, юношей, девушек, детей из Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Екатеринбурга, Сургута, Ханты-Мансийска. Участники сразятся в двух олимпийских дисциплинах — выездка и конкур.

Традиционно «Золотая осень» — это открытие нового зимнего сезона и подготовка к одному из главных стартов 2018 года в Челябинской области — «Кубку Губернатора». По предварительным заявкам, в «Золотой осени» выступит около сотни спортсменов. Начало соревнований 26 и 27 октября в 10.00. Вход свободный. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Министерстве спорта.