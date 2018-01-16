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/ Челябинец надышался бензином и сжег 84-летнюю пенсионерку

Челябинец надышался бензином и сжег 84-летнюю пенсионерку

Забывший обстоятельства преступления мужчина заключен под стражу.
сегодня в 12:27
  |  Происшествия

Накануне в поселке Шершни в Челябинске произошло жестокое убийство. 34-летний челябинец во время алковечеринки в доме одного из товарищей облил бензином пожилую женщину и поджег. 84-летняя пенсионерка тяжело умирала от полученных ожогов, лежа в постели. Прибывшие наутро медики зафиксировали смерть женщины.

Мужчина находился под воздействием алкогольных и токсических веществ, он надышался парами бензина. Что произошло после этого он не помнит. Есть два прямых очевидца, которые указали на арестованного мужчину. Они находились под воздействием алкоголя, но запомнили все происходящее. По решению суда Центрального района подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель прокурора Центрального района Вадим Салыкаев.

Сейчас расследование продолжается, подозреваемый пробудет в СИЗО до 15 марта.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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