/ Цены на бензин взлетели почти на 1 рубль за неделю

Превышена психологическая отметка в 40 рублей.

Розничная стоимость бензина в России за минувшую неделю существенно выросла. Новые цены ударили по карманам россиян. Бензин подорожал на 76−79 копеек. Цена на топливо марки АИ-92 превысила психологическую отметку в 40 рублей, цена на АИ-95 достигла 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рублей.

Антимонопольщики держат ситуацию на контроле. По их сведениям, причинами резкого удорожания топлива стал ряд факторов, в том числе и внешних.

Основными причинами роста цен являются рост налогов, рост мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах. В целях недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России предпринимает меры антимонопольного воздействия и вносит предложения по нормативному правовому регулированию, включая предложения по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо и введение гибкой шкалы акциза. — отметил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Отметим, что за прошедшую неделю в 75 центрах субъектов Российской Федерации отмечен рост цен на бензин автомобильный. Челябинск по темпам роста отстает от соседей.