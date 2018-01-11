/ Двух 90-летних пенсионерок спасли из пожара в Челябинской области

У одной из пожилых женщин загорелась квартира, у другой — надворные постройки.

Днем 10 января в Челябинске тушили квартиру 90-летней местной жительницы. Пожилая женщина в этот момент находилась внутри. Предполагается, что она случайно устроила пожар, неосторожно обращаясь с огнем. Прибывшие пожарные эвакуировали хозяйку квартиры, однако ей уже требовалась помощь медиков: у пенсионерки диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.



В 12:12 произошло загорание квартиры в городе Челябинске. Пожар ликвидирован в 12:34. На тушение пожара привлекалось от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.



В Чебаркуле этой ночью тоже загорелось имущество 90-летней пенсионерки. Во дворе частного дома вспыхнул деревянный сарай, затем пламя перекинулось на дровник. Пожарные прибыли вовремя. Потушив огонь, они не позволили ему перекинуться на жилой дом. Пострадавших в пожаре нет. Его причины устанавливаются.