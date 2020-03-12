«Сюрприз» в багажнике: подозреваемого в убийстве задержали в Челябинской области

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в убийстве. Для проверки документов на 78 км автодороги Челябинск-Троицк-граница Казахстан они остановили «КИА» под управлением 48-летнего жителя Екатеринбурга.

В салоне находился 47-летний мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым за совершение убийства в Южноуральске. В багажнике полицейские обнаружили обрез гладкоствольного огнестрельного охотничьего ружья и боеприпасы к нему.

«По данному факту следственным отделом по Южноуральску СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.