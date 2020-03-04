Присяжные признали вину четверых южноуральцев в убийстве 12-летней давности

Парня и девушку похитили, а затем убили.

Послушать 00:00

В Челябинской области состоялось заседание суда присяжных по делу об убийстве 12-летней давности. На скамье подсудимых четверо: Эдуард Кургин, его брат Андрей, Артур Еприкян и Иван Юдакин. При этом никто из них не причастен к убийству молодой девушки.

По версии следствия, летом 2007 года пропали Олеся Трофимова и Алексей Щелканов. Ранее исчез общий знакомый подсудимых Руслан. При себе у мужчины была крупная сумма денег. Его друзья решили поговорить с парой, вывезли молодых людей в лес. После этого ни парня, ни девушку никто не видел.

Тогда Александр, отец Олеси, начал поиски и обратился в полицию. Четверых подозреваемых задержали, однако вскоре отпустили: якобы они не причастны к пропаже. Они пояснили, что по дороге они выпрыгнули из машины и сбежали. Все эти годы мужчина искал дочь, даже обращался к экстрасенсам, поисковикам и президенту. В 2017 году, спустя 10 лет, делу дали ход, подозреваемых вновь задержали. Тогда они уже показали место убийства. Только вот утверждают, что Олесю не убивали, якобы это сделал пятый неизвестный следствию участник расправы, а они лишь помогли скрыть следы расправы.

«Почему неустановленное лицо до сих пор не найдено, потому что четыре человека, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, они его не показывают, а вину валят на него. Это же хорошо: вину свалить на него, если бы не было этого человека, это совсем другие сроки, это речь идет о пожизненном заключении», — сетует отец Олеси Александр Трофимов.

Тело его дочери было найдено в 2018 году. Останки нашли в лесном массиве Еткульского района. Одна из предполагаемых причин — девушка стала свидетелем убийства Щелканова, поэтому от нее решили избавиться.

А вот тело Алексея Щелканова до сих пор не найдено. У него подрос сын. Когда отец погиб, ему было 12 лет. Мать его бросила, а бабушка умерла. Он до сих пор желает найти тело папы, чтобы похоронить.

«Потерял, грубо говоря, семью, отца, любимую девушку отца, я считал ее своей мачехой, у них были планы на будущее, теперь я даже не знаю как это принять, это тяжело очень», — говорит Илья Щелканов.

Обвинение в убийстве Щелканова предъявлено Ивану Юдакину. Родные мужчины в это поверить не могут. Он успешный мануальный терапевт, семьянин, отец пятерых детей. Супруга уверена: Иван к совершению преступления не причастен, а был лишь свидетелем.

«До сих пор я не понимаю, что это с нашей семьей происходит, осознание не пришло. Его обвиняют в убийстве Алексея Щелканова, он настаивает, что он не виновен, но в суде его версию даже не рассматривают», — говорит Валентина Юдакина.

Юдакин до последнего надеялся на снисхождение присяжных. Но все 12 человек в один голос заявили, что все четверо виновны.

Юдакина обвиняют в убийстве Алексея Щелканова по предварительному сговору и пособничестве в убийстве Олеси Трофимовой. Эдуард и Андрей Кургины проходят по делу как пособники, а один из них якобы помогал в убийстве. Артуру Еприкяну вменяют сокрытие следов преступления и пособничество в убийстве. Гособвинение запросило для них от 17 до 24 лет колонии строгого режима.