Суд вынес приговор 4 южноуральцам за убийство 13-летней давности

Мужчины жестоко расправились со своими знакомыми.

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Челябинский областной суд вынес приговор Эдуарду и Андрею Кургиным, Артуру Еприкяну и Ивану Юдакину. Двое из них признаны виновными в убийстве по предварительному сговору, а также в пособничестве. Еще двое — в пособничестве в убийстве двух лиц, группой лиц по предварительному сговору.

Вердиктом присяжных установлено, что 16 июля 2007 года они увезли девушку и мужчину в лес на территории Еткульского района. Причиной послужило, по их мнению, то, что пара якобы причастна к исчезновению их приятеля. Они угрожали и пытались вынудить их сообщить местонахождение пропавшего. Затем они решили их убить, так как ответа не получили.

Юдакин подошел сзади к сидящему на земле со связанными руками мужчине и начал его душить веревкой. Ему помог Эдуард Кургин. Тело они спрятали в лесу. Позже члены группы также расправились и со второй жертвой, убитую девушку они сбросили в яму.

«Эдуарду Кургину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет 6 месяцев, Андрею Кургину по совокупности преступлений, за которые он был осужден ранее, — 23 года, Еприкяну — 16 лет, Юдакину — 18 лет, всем в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных в пользу отца убитой суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей с каждого», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Свою вину они так и не признали.