/ Восьмиклассник, тело которого нашли в Челябинской области, жаловался на несчастную любовь

Подростку было 15 лет.

Трагедия произошла в поселке Сыростан под Миассом. По предварительной информации, тело школьника обнаружили на улице накануне, 6 февраля. На свою страницу в социальной сети Вконтакте он последний раз заходил поздним вечером 5 февраля. Там он поставил статус, в котором посетовал на то, что «лучше не влюбляться».

В следственном управлении СКР по Челябинской области утверждают, что информация об инциденте к ним не поступала. Отказались от комментариев и в следственном отделе Миасса. Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле подростка не обнаружено.



Происшествие шокировало всех друзей и знакомых школьника. Они утверждают, что до сих пор не верят в произошедшее.

Никогда не поверю, что такое случилось. Но и никогда не забуду тебя. Ты был наш хулиган и просто лучик света. — пишут друзья погибшего.

По словам местных жителей, у школьника никогда не было серьезных проблем в семье. Родные парня уже назначили дату похорон. Они состоятся в его родном поселке в четверг, 8 февраля.

