/ Признание в любви своей жене оставил сотрудник алкомаркета на кассе

Надпись все утро встречала покупателей магазина.

В популярном алкомаркете сегодня, 19 сентября, покупателей встретило признание в любви. Слова «Я люблю тебя» высветились на экране возле кассы, где обычно появляется наименование покупаемых товаров. Автор признания обращался к конкретной девушке — Насте. Покупатели магазина решили, что адресант — сотрудник алкомаркета. На эту мысль их натолкнула приписка маленьким шрифтом, расположенная под признанием в любви.

Снизу мелким шрифтом была подпись: «Я проспорил жене, надеюсь, меня не уволят». Не знаю, что с сотрудником, но все покупатели повеселились. Настроение перед работой заметно поднялось. — сообщил сайту «Первый областной» житель Челябинска.

По словам мужчины, покупке продуктов надпись не мешала, все были довольны.