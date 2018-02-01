/ Занятия для южноуральских школьников отменены из-за морозов

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Морозная погода вносит свои коррективы в образовательный процесс на Южном Урале. В первый день февраля ученики школ Магнитогорска остаются дома. Отмена занятий распространяется на учеников начальных классов, обучающихся в первую смену. Об этом сообщают в администрации города.
Сегодня, 1 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1–4 классов школ города, которые обучаются в первую смену. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.
Отметим, что по данным портала Gismeteo, температура воздуха в Магнитогорске опускается до минус 28 градусов.