/ Занятия для южноуральских школьников отменены из-за морозов

Ученики начальной школы Магнитогорска остаются дома.

Морозная погода вносит свои коррективы в образовательный процесс на Южном Урале. В первый день февраля ученики школ Магнитогорска остаются дома. Отмена занятий распространяется на учеников начальных классов, обучающихся в первую смену. Об этом сообщают в администрации города.



Сегодня, 1 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия для учеников 1–4 классов школ города, которые обучаются в первую смену. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Магнитогорска.



Отметим, что по данным портала Gismeteo, температура воздуха в Магнитогорске опускается до минус 28 градусов.

