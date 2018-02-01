/ Нано-лаборатория для школьников запущена в лицее Челябинска

Исследовательский центр создан при сотрудничестве с Роснано.

Новая техническая лаборатория под эгидой Роснано появилась в лицее № 11 Челябинска. Школьная студия науки, технологий и искусства позволяет реализовывать внеурочные программы и расширять методики преподавания. Студия, где дети могут провести эксперименты, доступна для учеников любого возраста.



Каждая школа в современном мире отличается своей миссией. Краткосрочные проекты в школе — это здорово. Мы работаем над темой «Педагогический дизайн исследовательских практик и STEM-технологий». Суть в том, что современная школа должна уходить от традиционной классной-урочной системы образования, и должна сегодня предоставлять детям альтернативы. Таких форм много. Например мы сотрудничаем с Роснано, Ростатомом и Роскосмосом. Мы выстроили отношения с этими коммуникативными площадками, благодаря чему ежегодно порядка 300 наших детей участвуют в различных научных программах. — рассказала директор МБОУ «Лицей № 11» Елена Киприянова.

Проект оценивается в 2 миллиона рублей.



Больше всего меня впечатлило, что лицей не забывает о своей истории, этому посвящен целый этаж. Приятно поразила оснащенность классов, дети совершенно разных возрастов очень увлеченно занимаются. Остались некоторые вопросы по дальнейшему развитию школы. Уверен, что с Министерством образования найдем возможность продолжать поддерживать и развивать такие учебные программы. — рассказал сайту «Первый областной» глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее другой технологический проект готовится к реализации в Челябинске. Представители фонда «Сколково» и ИТ-парка подписали соглашение об аккредитации регионального оператора на территории Челябинской области. Этот статус позволит местным резидентам получить доступ к сервисам фонда «Сколково». В частности, к содействию в привлечении инвестиций, менторским и акселерационным программам, поддержке в коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса.

