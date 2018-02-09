/ Погибший в Челябинской области подросток мог состоять в «группах смерти»

Тело восьмиклассника нашли у ворот его дома в поселке под Миассом.

Смерть школьника может быть связана с деятельностью «групп смерти». По предварительной информации, подросток состоял в сообществе подобной направленности. Официально эта версия пока не подтверждена. В СУ СКР по Челябинской области инцидент никак не комментируют.

О происшествии стало известно во вторник, 6 февраля. Днем ранее подросток заходил на свою страницу в социальной сети «Вконтакте», где в статусе заявил, что «лучше не влюбляться». Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено.

Похороны восьмиклассника состоялись накануне, 8 февраля, в его родном поселке. Его смерть стала шоком для большинства жителей Сыростана. О молодом человеке отзываются как о веселом и дружелюбном. Известно также, что он воспитывался в многодетной семье с двумя братьями.

Он любил природу, был душа компании, все с ним общались. В школе всегда был примерным пацаном. Семья у него замечательная. Все друзья и знакомые помогали копать могилу. — сообщила сайту «Первый областной» знакомая погибшего.

В произошедшем предстоит разобраться следователям. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

