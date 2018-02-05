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/ Жалостливая школьница пожертвовала несуществующему Марку Антипову 20 тысяч рублей

Жалостливая школьница пожертвовала несуществующему Марку Антипову 20 тысяч рублей

Подросток стал жертвой кибермошенницы.
сегодня в 09:29
  |  Общество

Мошенница из Еманжелинска наказана за обман школьницы в социальных сетях. Девушка создала подставную страницу, где представилась Марком Антиповым. В течение нескольких месяцев преступница общалась с подростком, рассказывая о выдуманных жизненных перипетиях. После чего школьница перевела «другу» 20 тысяч рублей.

Еманжелинский городской суд признал Алину Г. виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину» и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год по месту работы с удержанием в доход государства 10% заработка. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Еманжелинского городского суда.

Отметим, приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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