Сыну депутата, сбившему супругов в Кунашаке, вынесли приговор

Заседание суда закончилось несколько минут назад.

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Руслан Имангулов, который 15 июля прошлого года на своей «Тойоте «Марк-2» сбил насмерть супружескую чету в Кунашаке, сегодня, 17 июня, предстал перед судом. Молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Руслан рассказал, что до сих пор не совсем четко вспоминает события того дня.

«Я ехал по селу, увидел собаку, нажал на тормоз, произошёл занос. Дальше уже на встречную полосу и так далее», — рассказал он перед судом корреспонденту ОТВ.

Адвокат Руслана Имангулова настаивал на условном сроке для своего подзащитного, объясняя это тем, что он признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Последних оказалось 6 человек. Они получили от обвиняемого 3 миллиона рублей и отказались от претензий.

«Имеется 73 статья уголовного кодекса где наказание может быть условным. Это суровое наказание, так как на подсудимого накладываются ограничения», — отметил адвокат Руслана Борис Буданов.

Тем не менее суд вынес более строгое наказание. За смерть двоих людей, которая произошла по вине Руслана, он был приговорен к двум годам колонии поселения. Кроме того, в течение 2,5 лет он не сможет сесть за руль.