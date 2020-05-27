Перед судом предстанет сын депутата, насмерть сбивший двух пешеходов в Челябинской области

Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.

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Перед судом предстанет 22-летний житель села Кунашак, который прошлым летом устроил смертельное ДТП с двумя погибшими. Сын местного депутата обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

В селе Кунашак 15 июля прошлого года молодой человек за рулем «Тойота Марк 2» ехал по улице Ш. Тимергаллиной, превышая допустимую скорость. Водитель не справился с управлением при торможении, авто занесло и вынесло на обочину, где находились два пешехода. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

«Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, очевидцы рассказывали, что сын депутата Кунашакского района заметил перебегающую дорогу собаку, пытался увернуться от нее, но не справился с управлением и сбил пожилую пару, которая шла по обочине. Местные жители утверждали, что парень любил ездить, превышая скорость.

Добавим, свою вину водитель полностью признал. На его машину наложен арест.