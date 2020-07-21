Вынесен приговор парню и женщине, которые помогали выкинуть труп на свалку в Аше

Подсудимые раскаялись и признали, что пошли на преступление под воздействием алкоголя.

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В Аше суд вынес приговор 51-летней местной жительнице и 26-летнему парню, которые помогли избавиться от трупа своему знакомому. Они признаны виновными в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

С 28 на 29 декабря 2019 года житель Аши повздорил со своим знакомым и нанес ему травмы, повлекшие по неосторожности смерть, после чего спрятал тело в чулан. События происходили в одном из домов по улице Вавилова. В январе уже 2020 года в этом же доме с хозяином выпивали женщина и молодой мужчина. Они согласились помочь злоумышленнику вывезти труп на свалку. Женщина и владелец жилища перенесли его и кровавую одежду в машину, положив в багажник. Автомобиль принадлежал молодому южноуральцу. Втроем они приехали на городскую свалку, где в овраг с мусором скинули тело погибшего.

«Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись, указали, что состояние алкогольного опьянения существенно повлияло на совершение данного преступления», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Женщина получила наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, мужчина — год условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.