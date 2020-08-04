Свыше 3 килограммов наркотиков прятал в своем автомобиле житель Челябинской области

Еще один килограмм он до этого успел сбыть через «тайники».

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В апреле 2020 года, в самый разгар коронавирусной инфекции и режима самоизоляции, житель Челябинской области решил, что это идеальное время, чтобы осуществлять сбыт наркотических веществ.

Наркодилер не ограничился географией одного региона, запрещенку он продавал в Челябинской и Свердловскую областях. Перевозил он весь «товар» на своем автомобиле.

Одна из таких перевозок закончилась его задержанием. Полицейские при досмотре автомобиля обнаружили тайник, в котором было спрятано наркотическое вещество массой больше трех килограммов.

Также были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Ведь задержанный уже успел до этого разместить наркотики в «тайниках-закладках». Всего было обнаружено еще около одного килограмма наркотических и психотропных веществ.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Санкция по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В ходе следствия на автомобиль обвиняемого, в котором были обнаружены наркотики, наложен арест. Теперь уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд Челябинской области.