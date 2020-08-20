20 килограммов наркотических средств уничтожили в Челябинской области

Наркотики являлись вещественными доказательствами по шести уголовным делам.

Послушать 00:00

В Челябинской области сотрудники УФСБ России уничтожили около 20 килограммов наркотических средств. Все они являлись вещественными доказательствами по шести уголовным делам и были уничтожены в печи ЧМК.

Среди уничтоженных средств было 9 килограммов мефедрона альфа-пирролидинопентиофенона, которые были изъяты в мае 2019 года у гражданина Казахстана. Наркотики он прятал в автомобиле, на котором планировал пересечь границу.

Еще одну партию карфентанила и героина изъяли в январе того же года у жителя Челябинской области. Он хранил их в арендованной квартире, чтобы позже продать.

«В первом случае судом виновному было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Во втором случае суд приговорил наркодилера к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Всего по шести уголовным делам было осуждено 8 человек, приговоры которых уже вступили в законную силу.