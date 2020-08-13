Машинка с сюрпризом: сотрудники ГИБДД задержали водителя со 100 граммами наркотиков

Житель Башкирии вез их из Челябинска на родину для продажи.

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В Калининском районе Челябинска сотрудники ГИБДД остановили водителя, у которого обнаружили почти 100 грамм наркотических средств. 35-летний житель Республики Башкортостан вел себя нервно, чем и вызвал подозрение правоохранителей. Ими было принято решение о досмотре машины, в результате которого был обнаружен мефедрон, который водитель собирался сбыть в Башкирии.

«По данному факту в Отделе полиции „Северо-Западный“ УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом „г“ части 4 статьи 228.1 „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Максимальное наказание по данной статье — заключение под стражу на срок до двадцати лет. Сотрудниками правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления.