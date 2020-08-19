Экс-лидера «Трезвые дворы» осудили в Челябинской области

Занимаясь добрым делом на глазах у общества, челябинец тайно творил беззаконие.

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Бывшего лидера движения «Трезвые дворы» осудили накануне в Сосновском районе Челябинской области за сбыт наркотиков. Какое наказание получил южноуралец, борющийся против распития алкогольных напитков во дворах жилых домов, сообщили сегодня, 19 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры.

С запрещённым веществом 34-летнего челябинца Антона Худякова задержали ещё в июле 2019 года на автодороге в Сосновском районе. При досмотре у мужчины обнаружили три полимерных свёртка с наркотиком, содержащим мефедрон, общей массой около 49,07 грамма, что немало по меркам закона. Затем следствие выяснило, что Худяков приобрёл запрещенное вещество у неустановленного лица и перед тем, как отправиться домой, забрал его из тайника, расположенного неподалёку от посёлка Большой Исток Свердловской области.

«Во время суда Антон Худяков вину в совершении преступления отрицал, поясняя, что приобрёл вещество для собственного употребления и указывал на свою наркотическую зависимость»,— говорят в прокуратуре.

Суд признал челябинца виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». С учётом позиции гособвинителя ему назначено 11 лет тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.