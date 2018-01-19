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Череду нападений в школах правоохранители связывают с социальными сетями

﻿Третьим стало происшествие в Улан-Удэ.
сегодня в 12:41
  |  Происшествия

Сегодня, 19 января, в одной из школ Улан-Удэ произошло нападение. 9-классник вооружился «коктейлем Молотова» и топором. От его рук пострадали, по предварительной информации, пять человек — ученики 7 класса и учитель. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, мотивы и полные обстоятельства происшествия выясняются. СМИ сообщают о возможной взаимосвязи трех похожих ЧП в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.

Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей. — сообщает «Интерфакс» с ссылкой на собственный источник.

Напомним, конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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