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/ Из-за еды и сигарет неизвестный напал с ножом на 43-летнюю женщину

Из-за еды и сигарет неизвестный напал с ножом на 43-летнюю женщину

Преступление произошло в павильоне магазина в Кыштыме.
сегодня в 16:05
  |  Происшествия

В торговой точке на женщину набросился агрессивный молодой человек. Он, угрожая ножом, похитил у нее продукты питания, сигареты и деньги. После того, как получил желаемое, злоумышленник скрылся. Точный ущерб пока устанавливается.

Потерпевшая экстренно обратилась в полицию. Правоохранители по горячим следам задержали злоумышленника. Это безработный 38-летний местный житель. Мужчина оказался ранее судим. В отделе полиции, куда его доставили после задержания, он признал свою вину.

В МО МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вопрос об избрании меры пресечения решается.

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