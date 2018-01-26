/ Должность замдиректора по безопасности предлагают ввести в школах

Работа такого специалиста должна предотвратить повторение школьных нападений.

После волны школьных нападений в Пермском крае, Бурятии и Челябинской области правоохранители озаботились безопасностью школьников. В учебных заведениях есть охрана, однако сами школьники мало осведомлены о серьезности своих действий и следующим за ними наказании. Разъяснять все должен специальный человек.

Нами внесено предложение о введении в школах должности замдиректора по безопасности, поскольку необходимо реально вести работу в таких сферах жизни молодежи, как информационные коммуникации и социальные сети, разъяснять основы административного и уголовного законодательства, безопасности дорожного движения, угрозы терроризма, экстремизма, а также действий при ЧС. — сообщил сайту «Первый областной» начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Произошедшие в школах нападения глава областного МВД назвал модой и отсутствием патриотизма и уважения к стране.



Напомним, конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Оно было не проникающим, врачи оказали помощь подростку и отправили домой. В то же время в школу приехала полиция, прокуратура и следователи. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.