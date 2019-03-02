/ «Мазда» и «Газель» превратились в металлолом после аварии рядом с Миассом

К устранению последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС.



Страшная авария с участием двух автомобилей случилась вчера, 1 марта, на трассе в нескольких километрах от Миасса. Столкнулись «Газель» и «Мазда». Оба автомобиля по результатам инцидента превратились в металлолом и не подлежат восстановлению, а для ликвидации последствий привлекались сотрудники МЧС.

В 16.55, 01.03.2019 г., Миасский Г О, автодорога «Миасс-Златоуст», 8 км, произошло столкновение легковых автомобилей. Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 ед. техники и от ОГУ ПСС ЧО 3 человека и 1 ед. техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

По информации СМИ оба водителя и пассажирка иномарки получили травмы и были госпитализированы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

Отметим, что это уже не первая авария, которая случилась на трассе в Челябинской области на этой неделе. В среду, 27 февраля, на трассе М-5 столкнулись два большегруза, что стало причиной пробки. этот же день на трассе «Челябинск — Новосибирск» в аварии погиб священник Кирилл Шаламов из села Миасское и его 16-летняя дочь.