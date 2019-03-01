/ В Сатке водитель автобуса сбил пешехода

Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

ДТП с участие автобуса марки «Хигер» произошло вчера, 28 февраля, на территории Саткинского района. Как рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области, за рулем автобуса находился 52-летний мужчина.

Управляя транспортным средством «Хигер», совершил наезд на пешехода, 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии женщина получила телесные травмы и была госпитализирована. Сотрудники ГИБДД предупреждают: переходя дорогу вне зоны пешеходного перехода необходимо прежде убедиться, что проезжаю часть безопасна, а затем обозначить свое намерение перейти. Дорогу. Также при переходе дороги необходимо быть максимально внимательным, а в темное время суток использовать на одежде дублирующие светоотражающие элементы.