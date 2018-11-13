/ Пять свиней сгорели, запертые в надворной постройке

Пламя потушили до его распространения по территории.

В Уйском районе из-за пожара погибли домашние свиньи. Они содержались в надворной постройке, которая вспыхнула поздним вечером 12 ноября. На место тут же вызвали пожарных. Два боевых расчета боролись с пламенем. Они не дали огню распространиться на остальные постройки, однако спасти находящихся внутри свиней не удалось.

В результате возгорания надворная постройка была уничтожена, погибло 5 свиней. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области».

Никто из людей не пострадал.