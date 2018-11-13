/ Количество пожаров на границе России и Казахстана уменьшилось

В 2017 году их было всего три, а на данный момент, в этом году, — один пожар.

Прошло заседание комиссии по реализации государственной пограничной политики, которое провел губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Были рассмотрены вопросы о предотвращении пожаров и распространения болезней через государственную границу.

Благодаря сотрудничеству, подписанному между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о профилактике и тушении лесных и степных пожаров на приграничных территориях, их количество значительно сократилось. В 2017 году их было всего три, а на данный момент, в этом году — один пожар.

Главы районов, земли которых проходят вдоль государственной границы, несут ответственность за состояние минерализованной полосы, которая призвана защитить земли сопредельного государства от перехода огня. У нас эта работа в территориях выстроена — непосредственно за состоянием полосы чаще всего следят сельхозорганизации и фермеры. Поручаю эту практику продолжать и поддерживать в рабочем состоянии оборудованные минерализованные полосы. Недопустим переход огня с трансграничных территорий на сопредельные земли. — прокомментировал Борис Дубровский.