Светящийся конь встал на дороге пьяного водителя в Златоусте

Мужчина не справился с управлением и въехал в местную достопримечательность.

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В минувшее воскресенье, 24 мая, вынужден был рассказывать сотрудникам ГИБДД, как оказался на поляне, где установлена местная достопримечательность — большой светящийся конь. По словам виновника ДТП, его на дороге «подрезал» другой водитель.

«Я перестроился на левую сторону, даже поворотник показал, и тут меня подрезали. Спиртное, да, употреблял», — объяснил нетрезвый мужчина сотрудникам ГИБДД.

Инцидент произошел в 3:50 утра в Златоусте, на 1-ой линии проспекта Гагарина.

«Возле дома 25б, кольцо АГЗС, водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал», — сообщила инспектор по пропаганде БДД Златоуста Рунова Ольга.

На месте происшествия молодому человеку предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Немного подумав, нарушитель все же согласился «дунуть в трубку». Детали произошедшего, а также мера наказания водителю, устанавливаются.