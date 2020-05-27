В июне на М-5 возле Миасса ограничат движение

На участке трассы будет проводиться ремонт газопровода.

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На трассе М-5 возле Миасса вводятся ограничение для тяжеловесного транспорта. Об этом «Первому областному» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Они связаны с ремонтом газопровода на 1771 километре. Движение для большегрузов остановят в ночь с 10 на 11 июня с 02:00 до 05:00 часов.



«Легковые автомобили в этот период будут направлены через г. Миасс. Ремонтные работы на этом участке продлятся ориентировочно до 30 июня 2020 года. На это период будет введено временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости и организации реверсивного движения», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Помимо этого в ведомстве сообщили об установке двух новых модульных надземных переходов. Их возведут на трассе М-5 «Урал» в ближайшее время.

«Они разведут пешеходные и транспортные потоки на разные уровни, увеличат пропускную способность автодороги и повысят безопасность передвижения жителей ближайших населенных пунктов (г. Челябинск, п. Сосновка), а также владельцев садовых участков в СНТ „Горняк“, „Спутник“»,— добавили в Упрдор «Южный Урал».

Схемы утверждены на период выполнения ремонтных работ.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и ПДД, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.