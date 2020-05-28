Погибшую от коронавируса фельдшера из Златоуста наградят посмертно

Женщина более 40 лет проработала в сфере здравоохранения.

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Фельдшер из Златоуста, которая погибла от коронавируса, будет посмертно представлена к награде. С такой инициативой сегодня, 28 мая, выступила Ирина Гехт во время визита в город. Вице-губернатор также проверила, как медики справились со вспышкой инфекции, зафиксированной ранее в первой горбольнице.



Напомним, ранее COVID-19 в первой горбольнице подхватили десятки пациентов и медработников. Однако сейчас заболеваемость идет на спад, а большинство работников больницы выписаны. 80% персонала перенесли коронавирус в легкой форме, но скончалась опытный фельдшер. Женщина которая лечила пациентов 43 года.

«Предложила все-таки представить ее посмертно к награде. На самом деле, это важно, это человек, который был известен в Златоусте, прослужил медицине многие годы. И посмертно она должна получить награду от Челябинской области»,— заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Помимо этого Ирина Гехт проверила, как медикам начисляют выплаты за работу с коронавирусом. Ранее из Златоуста ранее поступило много жалоб и вопросов от сотрудников больницы и станции скорой помощи. Сейчас все они решаются индивидуально, главврачи каждый день проводят встречи с работниками.

Отметим, что руководство региона хочет превратить Златоуст в большой центр здравоохранения в горнозаводской зоне. В следующем году там рассчитывают начать строительство новой больницы, сейчас готовится её проект.

Также в скором времени медики Златоуста получат большое количество оборудования. Это новые аппараты КТ, МРТ и УЗИ. С их поступлением пациентам не нужно будет ехать на обследование в областной центр.