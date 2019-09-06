Свалился с неба: в челябинском общежитии мужчина упал в туалет через дыру в потолке

Жильцы дома рассказали, что капитального ремонта в здании не было 34 года.

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Сегодня утром , 6 сентября, жителей челябинского общежития по улице Горького, 51 ждал неприятный сюрприз. Люди услышали громкий грохот из общего туалета, а потом увидели человека, который упал сюда с верхнего этажа. Свалившийся с потолка просто встал и ушел. Кому-то все же удалось с ним поговорить: жильцам мужчина сказал, что у него пропали документы и телефон.

«На крышу переночевать залез человек. Видимо пока мужчина спал, он переворачивался и лег там, где прогнил пол из-за чего и провалился. Утром вызвали полицию, которая приехала через три часа. Потом вызвали брата этого молодого человека, который приехал и забрал его. Сказал, что будет восстанавливать потолок», — рассказала одна из жительниц общежития Юлия Глазарина.

Общежитие находится в плохом состоянии. Местные жители добавили, что подобное здесь происходит уже не в первый раз.

«Страшно здесь жить. Тут 34 года не было капитального ремонта. Один раз я вышла на улицу погулять с кошками и вдруг увидела, что с балкона на третьем этаже осыпался кирпич. Мы обратились в ЖЭК, но они не приняли никаких мер», — рассказала Надежда Пушкова, одна из местных жительниц.

В обслуживающих компаниях ООО «Жилкомсервисе», а также ЖЭУ №4 сообщили, что у них не было информации об этой проблеме, но добавили, что в доме сейчас работает мастер.