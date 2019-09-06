Самолеты вновь не могут вылететь из Челябинска из-за тумана

Некоторые рейсы в столицу Южного Урала застряли в Уфе.

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Из-за тумана в Челябинской области задержаны вылеты и прилёты нескольких рейсов. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.



«Сейчас в Челябинске ждет вылета борт на Минводы, который задержали на 3 с половиной часа. Кроме того, самолет вылетевший из Санкт-Петербурга в Челябинск задержан в Уфе на 2 часа 50 минут. Там же на 20 минут задержан борт, который направлялся из Симферополя», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что 2 дня назад в Челябинске также из-за тумана задерживали вылет и приземление самолетов. Тогда были проблемы с рейсами по направлению в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

В министерстве экологии провели проверку густой пелены и выяснили, что причиной плохой видимости оказались погодные условия. Превышения содержания вредных веществ в воздухе не обнаружили. При этом чиновники провели совещание с промышленниками, где напомнили о недопустимости превышения норм выбросов и необходимости снижать их объемы на время неблагоприятных метеоусловий.