У аэропорта Магнитогорска увидели медведя

Он бежал в сторону Красной Башкирии.

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В пригороде Магнитогорска местные жители заметили убегающего медвежонка. Видео с места происшествия выложили сами свидетели в социальные сети.

Инцидент произошел в поле неподалеку от аэропорта. Маленький медведь, которого застали местные жители, бежал в сторону села Красная Башкирия. Очевидцы поехали за зверем на машине, чем вызвали негодование пользователей.

«Зачем надо было за ним гнаться? Зачем пугать его?»,— написали в комментариях к видео.

Однако другой пользователь возразил: медведь зашел на территорию аэропорта и мог угрожать людям. Якобы поэтому служба безопасности воздушной гавани отогнала его.

Некоторые жители также высказывали версии, почему медведь вообще оказался так близко к городу.

«Жалко животных, бедным деваться некуда им, вот и бродят в поисках пищи», — негодует одна из жительниц Магнитогорска.

В комментариях жителей поселка Красная Башкирия предостерегли, что в лесополосе неподалеку может находиться медведица. Видео с места событий вы можете увидеть на сайте 1obl.tv.

