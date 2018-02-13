/ Названа причина крушения Ан-148

Возможную версию озвучил Международный авиационный комитет.

К авиакатастрофе в Подмосковье могли привести неверные данные о скорости на приборах. Это, скорее всего, произошло из-за обледенения.

Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева. — сказано на сайте МАК.

В комитете уточнили, что расследование продолжается.

Напомним, самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Авиакатастрофа унесла жизни 71 человека. В их числе оказались два выпускника ЮУрГУ.

