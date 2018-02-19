Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
56.34 -0.02 69.9 -0.75
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура

Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура

Проверка организована в Уральском ведомстве.
сегодня в 17:50
  |  Происшествия

Надзорные органы заинтересовались квалификацией Сергея Гамбаряна, второго пилота Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Они хотят выяснить, какое у летчика на самом деле было образование и обоснованно ли он получил свидетельство пилота. В частности, внимание обратили на курсы повышения квалификации.

Проводится проверка Уральской транспортной прокуратурой совместно с Челябинской транспортной прокуратурой. Проверка должна завершиться в самое ближайшее время, возможно, в течение нескольких дней. — цитирует ТАСС руководителя Уральской транспортной прокуратуры Сергея Забелова.

Напомним, как узнал «Первый областной», у Сергея Гамбаряна было 4 образования. Два он получил в университетах, подведомственных «Росавиации». Также пилот повышал квалификацию в ЮУрГУ и летал при поддержке «ЧелАвиа». Все это позволило ему получить свидетельство пилота и налетать 812 часов до трагической ситуации.

Пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них 2 выпускника ЮУрГУ. Никто не выжил.

Точные причины, по которым пассажирский Ан-148 рухнул через несколько минут после взлета, остаются неизвестны. Расшифрованные бортовые самописцы помогут в продвижении расследования. Сейчас все придерживаются версии, что приборы выдавали неверные данные о скорости судна из-за обледенения приемников полного давления.

Происшествия
Еще один выпускник ЮУрГУ был на борту упавшего самолета
12.02.2018
Еще один выпускник ЮУрГУ был на борту упавшего самолета
Происшествия
Челябинск скорбит. Пассажирский самолет потерпел крушение под Москвой
11.02.2018
Челябинск скорбит. Пассажирский самолет потерпел крушение под Москвой
Общество
Единственный в мире сверхзвуковой гражданский самолет готовы собрать в России
26.01.2018
Единственный в мире сверхзвуковой гражданский самолет готовы собрать в России
Общество
Самолет из Челябинска в Санкт-Петербург задержался на Южном Урале на 14 часов
31.12.2017
Самолет из Челябинска в Санкт-Петербург задержался на Южном Урале на 14 часов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Пропавшие женщина и ее семилетний сын найдены мертвыми
сегодня в 20:34
Пропавшие женщина и ее семилетний сын найдены мертвыми
Происшествия
Есть пострадавшие. Взрыв газа прогремел в жилом доме в Челябинской области
сегодня в 20:05
Есть пострадавшие. Взрыв газа прогремел в жилом доме в Челябинской области
Происшествия
«Снижайте скорость». Трамвай в Челябинске сошел с рельсов
сегодня в 19:51
«Снижайте скорость». Трамвай в Челябинске сошел с рельсов
Происшествия
Трамвай протаранил легковушку с тремя детьми в Челябинске
сегодня в 19:21
Трамвай протаранил легковушку с тремя детьми в Челябинске
Происшествия
Мужчина избил 13-летнего мальчика в аквапарке в Челябинской области
  
сегодня в 19:09
Мужчина избил 13-летнего мальчика в аквапарке в Челябинской области
Общество
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
сегодня в 18:21
Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования
Общество
Маршрутным такси №9 и №79, которые продолжают возить пассажиров, пригрозили штрафами
сегодня в 18:05
Маршрутным такси №9 и №79, которые продолжают возить пассажиров, пригрозили штрафами
Происшествия
Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура
сегодня в 17:50
Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна