/ Квалификацию второго пилота рухнувшего Ан-148 проверит транспортная прокуратура

Проверка организована в Уральском ведомстве.

Надзорные органы заинтересовались квалификацией Сергея Гамбаряна, второго пилота Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье. Они хотят выяснить, какое у летчика на самом деле было образование и обоснованно ли он получил свидетельство пилота. В частности, внимание обратили на курсы повышения квалификации.

Проводится проверка Уральской транспортной прокуратурой совместно с Челябинской транспортной прокуратурой. Проверка должна завершиться в самое ближайшее время, возможно, в течение нескольких дней. — цитирует ТАСС руководителя Уральской транспортной прокуратуры Сергея Забелова.



Напомним, как узнал «Первый областной», у Сергея Гамбаряна было 4 образования. Два он получил в университетах, подведомственных «Росавиации». Также пилот повышал квалификацию в ЮУрГУ и летал при поддержке «ЧелАвиа». Все это позволило ему получить свидетельство пилота и налетать 812 часов до трагической ситуации.

Пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. На борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Из них 2 выпускника ЮУрГУ. Никто не выжил.



Точные причины, по которым пассажирский Ан-148 рухнул через несколько минут после взлета, остаются неизвестны. Расшифрованные бортовые самописцы помогут в продвижении расследования. Сейчас все придерживаются версии, что приборы выдавали неверные данные о скорости судна из-за обледенения приемников полного давления.